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市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 18:23 BJT

企业并购：卡夫食品将与亨氏食品合并，成为北美第三大食品饮料公司

路透3月25日 - 卡夫食品 周三宣布，将与番茄酱生产商--亨氏食品公司合并，成为北美第三大食品和饮料生产商。亨氏食品公司由3G Capital和巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 所有。

卡夫食品的股东将在新公司持有49%股份，亨氏食品的股东将持有51%股份。

卡夫的股东将获得新公司的股票，以及每股16.50美元的特别现金派息。派息资金将由3G Capital和伯克希尔哈撒韦公司提供。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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