私募股权公司3G Capital洽商收购卡夫食品--消息人士

路透3月24日 - 一名知情人士周二向路透表示，私募股权投资公司3G Capital正在洽商收购卡夫食品(Kraft Foods) KRFT.O。

交易金额不详。卡夫食品股价盘后一度上涨15%至70.55美元。

华尔街日报率先报导了这一潜在交易。

由于不在美国正常工作时间内，记者未能立即联系到3G Capital和卡夫食品人士置评。

这家巴西私募股权投资公司去年曾与巴菲特联手，以232亿美元收购番茄酱生产商H.J. Heinz Co [HJHC.UL]，这是该公司最近的一笔大宗收购交易。

基于周二收盘价61.32美元计算，卡夫食品市值为360.6亿美元。

根据汤森路透的数据，截至3月2日卡夫食品的流通股数量为5.8813亿股。

该股周二在Nasdaq收于61.32美元。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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