基金产业：KraneShares推出关注中国互联网企业的上市交易基金

路透8月1日 - 在创业板上市并关注中国的基金公司KraneShares，目前又推出一只关注中国互联网企业表现的新上市交易基金(ETF)。

KraneShares新推出的基金名为KraneShares CSI China Internet ETF ，在Nasdaq上市，为投资者提供在香港或中国境外上市互联网及相关公司的曝险。

“13亿人口应用互联网和科技当然是个非常有力的理由，”KraneShares的执行董事Brendan Ahern在采访中称。

他并指出，随着中国农村人口向城市迁移，他预测这将提升互联网的普及率。

关注中国互联网企业，与部分成立较早、同样关注中国的ETF策略有所不同，后者往往对金融板块关注更多。

以iShares China Large-Cap ETF 为例，该基金超过50%的曝险在金融板块，而iShares MSCI China ETF 和SPDR S&P China ETF 两只基金对金融板块的曝险也分别达到39%和33%。

“我们认为这样的配置不仅不能体现中国的人口因素，也无法体现经济、以及经济的发展趋势，”Ahern称。

该中国互联网ETF追踪的指数为中证海外中国互联网指数(中证海外中国互联网指数)。像这只新基金这类被动管理的基金，其设计初衷是为了复制指数的表现。

该指数的成分股包括主要业务涉及互联网软件和服务、互联网零售服务、家庭娱乐软件和移动互联网等业务的企业。

KraneShares计划上市七只基金，这是其中的第二只。该公司上周推出了KraneShares CSI中国五年计划ETF ，该基金关注的是能从中国五年发展规划中获益的企业，在纽约证交所上市。(完)