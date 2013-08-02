基金产业：KraneShares推出关注中国互联网企业的上市交易基金

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透8月1日 - 在创业板上市并关注中国的基金公司KraneShares，目前又推出一只关注中国互联网企业表现的新上市交易基金(ETF)。
KraneShares新推出的基金名为KraneShares CSI China Internet ETF ，在Nasdaq上市，为投资者提供在香港或中国境外上市互联网及相关公司的曝险。
“13亿人口应用互联网和科技当然是个非常有力的理由，”KraneShares的执行董事Brendan Ahern在采访中称。
他并指出，随着中国农村人口向城市迁移，他预测这将提升互联网的普及率。
关注中国互联网企业，与部分成立较早、同样关注中国的ETF策略有所不同，后者往往对金融板块关注更多。
以iShares China Large-Cap ETF 为例，该基金超过50%的曝险在金融板块，而iShares MSCI China ETF 和SPDR S&P China ETF 两只基金对金融板块的曝险也分别达到39%和33%。
“我们认为这样的配置不仅不能体现中国的人口因素，也无法体现经济、以及经济的发展趋势，”Ahern称。
该中国互联网ETF追踪的指数为中证海外中国互联网指数(中证海外中国互联网指数)。像这只新基金这类被动管理的基金，其设计初衷是为了复制指数的表现。
该指数的成分股包括主要业务涉及互联网软件和服务、互联网零售服务、家庭娱乐软件和移动互联网等业务的企业。
KraneShares计划上市七只基金，这是其中的第二只。该公司上周推出了KraneShares CSI中国五年计划ETF ，该基金关注的是能从中国五年发展规划中获益的企业，在纽约证交所上市。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业