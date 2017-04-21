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时事要闻 | 2017年 4月 21日 星期五 16:41 BJT

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导

路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。

Peskov称，俄罗斯在本国边境内进行的军队部署，不是一个可以公开讨论的话题。

俄罗斯远东地区的一些媒体报导称，当地居民表示他们看到军事硬件设施被运往与朝鲜相邻的边境。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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