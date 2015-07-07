KKR提高出价 重新跻身乐购韩国分支竞标者行列--报载

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔7月7日 - 韩国经济新闻周二报导，私募股权投资公司KKR & Co (KKR.N)已重新进入合格竞标方名单，有资格竞标乐购(Tesco)(TSCO.L)韩国业务。此前KKR提高了出价。
该报引述匿名投行消息人士表示，本月稍早，KKR曾被排除于下一轮受邀竞标者名单之外，不过修改出价后被重新纳入竞标名单。消息人士并未提及竞标价格。
目前未能立即联络上KKR与乐购南韩分支的代表。
熟知内情的消息人士本月稍早对路透表示，凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)与韩国私募股权基金安博凯(MBK Partners)也是竞标者，乐购此一业务估值约60亿美元。
下一轮竞标料于8月中进行。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。