韩国计划在年内启动人民币/韩元直接交易--官员（更新版）

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
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路透首尔6月18日 - 韩国一高级政府官员周三表示，韩国希望在今年推出人民币兑韩元直接交易。这可能会提振韩国与中国间的贸易，并有助于韩国为人民币成为全球货币做好准备。
“我们希望(人民币/韩元直接交易)将促进贸易与投资增长，”韩国企划财政部国际金融局主管Choi Hee-nam在电话中表示，“我们正在进行准备工作，目标是今年内开始直接交易。”
其还称，两国双边贸易额已经从1992年的仅仅60亿美元升至2013年的2,290亿美元，但是超过99%的交易是以美元结账。
人民币和韩元都不是可以在国际上自由兑换的货币，企业在做生意时主要使用美元。
韩国央行的一位高级官员称，所有的基础研究已经完成，当局目前正在检验实际问题。央行与企划财政部一起管理外汇政策。
韩国央行国际部的负责人Ryoo Sang-dai称，“中国是我们最大的贸易伙伴，但是在(全球动荡之际)我们不得不担心美元流动性，因为我们使用美元和中国进行贸易。”
Choi和Ryoo都表示，直接的人民币兑韩元交易可以带来益处，因韩国当前对中国保持经常帐盈余，进而加大了在对外贸易中使用人民币的压力。
Ryoo说道“(人民币/韩元交易)还可以帮助我们收获关于人民币的知识和经验，因此当人民币变成储备货币时我们可以拥有国际优势。”
Choi表示，交易设想包括政府指定做市商，或在需求不足时由央行买入人民币。
一家全球性投资银行驻韩国资深高层最近表示，韩国也希望采用人民币/韩元直接交易，部分是由于其巨大的经常帐盈余招致美国批评，即便多数盈余来自中国。
他拒绝透露姓名，称这是一个敏感问题。
但Choi表示，计划推出人民币/韩元交易与外界对韩元估值的看法无关。
美国财政部4月在一份半年度报告中批评韩国，指即便韩国拥有大量经常帐盈余，但仍保持韩元汇价处于偏低水准。韩国去年经常帐盈余为800亿美元。
官方数据显示，韩国经常帐盈余中有556亿美元来自中国。(完)
(编译 田建华/李爽 审校 艾茂林/张涛) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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