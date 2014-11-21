俄前财长提醒普京莫奉行民粹主义和保守主义

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月21日（记者 Lidia Kelly） - 俄罗斯前财政部长库德林（Alexei Kudrin）周五警告总统普京称，“过度的保守主义”可能限制经济和政治自由，民粹主义政策可能削弱俄罗斯。
库德林是自由派经济学家，也是普京的长期盟友。他指出，需要很多年的时间将投资者重新吸引回俄罗斯，并重塑对卢布的信心。西方制裁导致俄罗斯经济下滑，对卢布构成冲击。
克里米亚并入俄罗斯以后，普京在俄罗斯的支持率大幅上升，但库德林明确表示他认为未来隐藏风险。
“如果总统只依赖民粹主义方法，国家将继续变弱，将失去经济增长机会，”库德林在《Vedomosti》商业报纸上撰文称。
“有必要避免过度的保守主义，这会限制个人和经济自由，阻碍发展，”库德林写道。
他还表示，西方制裁对卢布的冲击和全球油价下滑造成的冲击一样大。
年初至今，卢布兑美元已经贬值近30%。能源是俄罗斯最大的出口商品，也是俄罗斯收入的重要来源。
“正式和非正式的制裁已经对俄罗斯经济构成了严重影响。想要让外国投资和对卢布的信心回到从前，需要7-10年的经济增长。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳、
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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