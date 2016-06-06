库卡集团CEO称若出现欧洲收购要约 评估方式将一视同仁

路透柏林6月5日 - 德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)执行长(CEO)Till Reuter对周日法兰克福汇报表示，库卡将评估可能浮现的欧洲收购要约，但若就此认为该公司将优先考虑这样的要约，而非中国美的集团(000333.SZ)的提案，是不对的。

随着中国努力朝高科技工业大国转型，库卡成为中国买家收购名单上最新也是最大的德国工业科技集团。

由于政府消息人士表达出担心德国技术外流给中国，德国总理默克尔政府正试图协调，安排对库卡集团提出另一个收购要约。

“若因政界的努力而有新的选项出现，那么我们会以与评估美的集团提案的同样方式，不带偏见地来评估，”Reuter在周日刊出的访问中称。

他指出，在美的集团估值45亿欧元(51.2亿美元)的要约上个月曝光前，库卡就一直与联邦和地方政府有联系。

被问及若同时有来自欧洲方面的收购要约，是否会优先考虑欧洲的提案时，Reuter表示还不能硬性地这样说。

Reuter称，美的集团已对库卡的管理层做出“几个让步”，保证保留德国工作岗位和研发能力，并表示公司可能再等几星期，待美的集团提出最后出价。(完)