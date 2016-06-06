库卡集团CEO称若出现欧洲收购要约 评估方式将一视同仁

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透柏林6月5日 - 德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)执行长(CEO)Till Reuter对周日法兰克福汇报表示，库卡将评估可能浮现的欧洲收购要约，但若就此认为该公司将优先考虑这样的要约，而非中国美的集团(000333.SZ)的提案，是不对的。
随着中国努力朝高科技工业大国转型，库卡成为中国买家收购名单上最新也是最大的德国工业科技集团。
由于政府消息人士表达出担心德国技术外流给中国，德国总理默克尔政府正试图协调，安排对库卡集团提出另一个收购要约。
“若因政界的努力而有新的选项出现，那么我们会以与评估美的集团提案的同样方式，不带偏见地来评估，”Reuter在周日刊出的访问中称。
他指出，在美的集团估值45亿欧元(51.2亿美元)的要约上个月曝光前，库卡就一直与联邦和地方政府有联系。
被问及若同时有来自欧洲方面的收购要约，是否会优先考虑欧洲的提案时，Reuter表示还不能硬性地这样说。
Reuter称，美的集团已对库卡的管理层做出“几个让步”，保证保留德国工作岗位和研发能力，并表示公司可能再等几星期，待美的集团提出最后出价。(完)
(编译 张若琪 审校 李爽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。