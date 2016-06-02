中国外交部称正常商业活动不应被政治化

路透北京6月2日 - 中国外交部周四称，任何正常的商业活动都不应被政治化。外交部发言人就有关中国家电制造商美的集团(000333.SZ)对德国工业机器人制造商库卡集团(KU2G.DE)的收购案回答记者提问时做出上述表示。

在中国努力朝高科技工业大国转型之际，库卡成为中国买家欲收购的最大的德国工业科技集团。

德国政府消息人士称，德国将评估库卡的技术对工业数字化的重要性。工业数字化是默克尔政府设定的经济要务。

德国经济部长加布利尔本周表示，德国政府正在试图协调，安排对库卡提出另一收购要约。

中国外交部发言人华春莹称，不了解有关公司之间的收购状况。

华春莹称，作为一项原则中国支持和鼓励有关国家的公司之间根据市场原则开展互利共赢的合作。

“各国政府都有责任为这样的互利共赢合作提供良好的环境与条件，”她表示。“任何正常的商业活动可能都不应该被政治化。”（完）