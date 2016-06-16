美的开价45亿欧元收购德国工业机器人制造商库卡集团

路透法兰克福6月16日 - 中国家电制造商美的集团(000333.SZ)周四正式提出以45亿欧元(51亿美元)收购德国工业机器人制造商库卡集团(KU2G.DE)，并重申收购不少于30%股份的目标。

美的已经在库卡集团持有13.5%股份。该公司每股出价115.00欧元，有效期从6月16至7月15日，并乐见库卡具有多元化的股东以及较高的自由流通股。库卡股价周三收报106.05欧元。

美的还证实，不打算与库卡签署控股协议或其他协议。库卡首席执行官Till Reuter在上月的年会上告诉股东，美的的收购支持了库卡的策略。

一个月前美的宣布收购计划时，引发德国政界人士的不满，他们担心就此会失去一家重要的工业科技公司，但又不愿介入商业交易。美的的出价相当于宣布收购意向前的库卡股价溢价36%。

德国执政联盟方面的消息人士本周告诉路透，美的希望获得不超过49%的股份，如果超出这个上限，将出售超出部分股份。

美的给股东的报价未提及这样的上限。根据德国的收购法律，如果获得了30%股份，美的将不得不收购公司的剩余股份。

库卡是最近几个月的收购热潮中被中资公司瞄上的最大德国工业科技公司。

库卡大股东Voith和Friedhelm Loh还没有表态，是否计划出售各自的25%和10%股份；库卡管理层还没有提出建议。(完)