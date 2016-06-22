（修正）库卡监事会支持CEO与美的进行收购谈判 尚无搅局者出现

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路透柏林6月21日 - 消息人士周二表示，德国工业机器人制造商库卡(KU2G.DE)监事会放手让首席执行官(CEO)Till Reuter就中国美的集团(000333.SZ)提出的45亿欧元收购进行谈判。

库卡是近几个月一系列收购案中被中国买家瞄上的最大德国工业技术公司，并在德国政坛引发震动。

据两位了解周二监事会会议的消息人士称，监事会一致支持Reuter，他本人对美的的收购表示欢迎。

监事会包括工程公司福伊特集团(Voith)的负责人Hubert Lienhard，以及亿万富翁Friedhelm Loh，他们是库卡最大的两个股东。消息人士称，Loh未出席周二的会议。

德国商报(Handelsblatt)周二援引未署名业内消息人士称，美的已经挫败福伊特集团试图组建财团自己控制库卡的计划。福伊特集团目前持有25.1%股份。

另一大股东Loh拥有德国制造公司Rittal，并通过自己的投资公司Swoctem持有库卡10%股份。不过他已经排除了参与竞购的可能性，称自己的公司规模太小。

德国总理默克尔表示，她不会阻止收购，但不排除有其他人参与竞购的可能性。不过还没有德国或欧洲的竞购者出现。西门子(SIEGn.DE)已表示，无意充当库卡的救星。(完)