（修正）库卡监事会支持CEO与美的进行收购谈判 尚无搅局者出现

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
（修正电头日期）
路透柏林6月21日 - 消息人士周二表示，德国工业机器人制造商库卡(KU2G.DE)监事会放手让首席执行官(CEO)Till Reuter就中国美的集团(000333.SZ)提出的45亿欧元收购进行谈判。
库卡是近几个月一系列收购案中被中国买家瞄上的最大德国工业技术公司，并在德国政坛引发震动。
据两位了解周二监事会会议的消息人士称，监事会一致支持Reuter，他本人对美的的收购表示欢迎。
监事会包括工程公司福伊特集团(Voith)的负责人Hubert Lienhard，以及亿万富翁Friedhelm Loh，他们是库卡最大的两个股东。消息人士称，Loh未出席周二的会议。
德国商报(Handelsblatt)周二援引未署名业内消息人士称，美的已经挫败福伊特集团试图组建财团自己控制库卡的计划。福伊特集团目前持有25.1%股份。
另一大股东Loh拥有德国制造公司Rittal，并通过自己的投资公司Swoctem持有库卡10%股份。不过他已经排除了参与竞购的可能性，称自己的公司规模太小。
德国总理默克尔表示，她不会阻止收购，但不排除有其他人参与竞购的可能性。不过还没有德国或欧洲的竞购者出现。西门子(SIEGn.DE)已表示，无意充当库卡的救星。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。