美的与德国库卡签署投资协议 承诺不重组

中国央行报告称经济向好有周期性因素 着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透法兰克福6月28日 - 德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)周二发布声明称，已经与中国买家美的(000333.SZ)签署投资协议。协议包括保留现有总部、工厂以及工作岗位的长期承诺。
根据协议，美的承诺不对库卡进行重组。协议期限为7.5年。
库卡称，美的还承诺不采取让库卡退市的措施。
上月美的提出以45亿欧元(49.7亿美元)收购库卡，在德国政坛引发震动。美的此后表示，将允许库卡独立运营，并帮助库卡在中国拓展。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值