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中国财经 | 2016年 6月 29日 星期三 11:17 BJT

美的与德国库卡签署投资协议 承诺不重组

路透法兰克福6月28日 - 德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)周二发布声明称，已经与中国买家美的(000333.SZ)签署投资协议。协议包括保留现有总部、工厂以及工作岗位的长期承诺。

根据协议，美的承诺不对库卡进行重组。协议期限为7.5年。

库卡称，美的还承诺不采取让库卡退市的措施。

上月美的提出以45亿欧元(49.7亿美元)收购库卡，在德国政坛引发震动。美的此后表示，将允许库卡独立运营，并帮助库卡在中国拓展。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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