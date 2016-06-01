德国总理知道经济部长力促库卡寻求其他收购提议--发言人

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月1日 - 德国政府发言人周三表示，德总理默克尔知道经济部长加布利尔在试图协调，为工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)寻找其他选择，对抗中国美的集团(000333.SZ)的45亿欧元收购出价。
该发言人拒绝就这些努力进一步置评，并补充称“但是，最后将由公司作出决定。”
德国经济部长加布利尔此前表示，德国政府正在试图协调，安排对工业机器人制造商库卡集团(Kuka)提出另一个收购要约。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。