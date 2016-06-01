版本:
中国
国际财经 | 2016年 6月 2日 星期四 07:20 BJT

德国总理知道经济部长力促库卡寻求其他收购提议--发言人

路透6月1日 - 德国政府发言人周三表示，德总理默克尔知道经济部长加布利尔在试图协调，为工业机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)寻找其他选择，对抗中国美的集团(000333.SZ)的45亿欧元收购出价。

该发言人拒绝就这些努力进一步置评，并补充称“但是，最后将由公司作出决定。”

德国经济部长加布利尔此前表示，德国政府正在试图协调，安排对工业机器人制造商库卡集团(Kuka)提出另一个收购要约。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐