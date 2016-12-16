库卡出售美国部门 期使美的集团收购案获监管部门批准

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福12月15日 - 德国工业机器人大厂--库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)周四称，已将Systems US-Aerospace-Business出售给Advanced Integration Technology，以满足美国监管部门有关中国美的对其收购条件的要求。
美的集团(000333.SZ)5月对库卡发出要约，是中国企业对德国工业科技企业最大一笔收购案。
库卡周四称，被美的收购需美国外资审议委员会(CFIUS)和国防贸易管制局(DDTC)批准。
“出售Systems US-Aerospace-Business是获得这些批准的关键先决条件，”库卡称。
Systems US-Aerospace-Business主要业务为组装工作的工具作业和自动化，比如航空制造业的钻孔和铆接。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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