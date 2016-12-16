库卡出售美国部门 期使美的集团收购案获监管部门批准

路透法兰克福12月15日 - 德国工业机器人大厂--库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)周四称，已将Systems US-Aerospace-Business出售给Advanced Integration Technology，以满足美国监管部门有关中国美的对其收购条件的要求。

美的集团(000333.SZ)5月对库卡发出要约，是中国企业对德国工业科技企业最大一笔收购案。

库卡周四称，被美的收购需美国外资审议委员会(CFIUS)和国防贸易管制局(DDTC)批准。

“出售Systems US-Aerospace-Business是获得这些批准的关键先决条件，”库卡称。

Systems US-Aerospace-Business主要业务为组装工作的工具作业和自动化，比如航空制造业的钻孔和铆接。(完)