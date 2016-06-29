（更正）库卡执行长称公司在与潜在新投资者秘密磋商

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
(更正：因英文原文有误，库卡执行长姓名应为“Till Reuter”，非“Gordon Riske”)
路透法兰克福6月29日 - 德国机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)执行长Till Reuter周三表示，公司正在就引入新投资者展开秘密磋商，但迄今只收到了中国买家美的(000333.SZ)的收购提议。
美的已经持有库卡13.5%的股权，本月稍早发出了每股115欧元的收购提议，导致德国政界不满，他们敦促库卡保持独立性。
本周稍早，美的和库卡公布了一项投资者协议，包括承诺保留其现有总部、工厂和就业岗位。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。