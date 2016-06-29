（更正）库卡执行长称公司在与潜在新投资者秘密磋商

(更正：因英文原文有误，库卡执行长姓名应为“Till Reuter”，非“Gordon Riske”)

路透法兰克福6月29日 - 德国机器人制造商库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)执行长Till Reuter周三表示，公司正在就引入新投资者展开秘密磋商，但迄今只收到了中国买家美的(000333.SZ)的收购提议。

美的已经持有库卡13.5%的股权，本月稍早发出了每股115欧元的收购提议，导致德国政界不满，他们敦促库卡保持独立性。

本周稍早，美的和库卡公布了一项投资者协议，包括承诺保留其现有总部、工厂和就业岗位。(完)