路透基点：美的寻求为收购德国Kuka时的过桥贷款再融资--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国家电制造商美的集团正在寻求40亿欧元左右的再融资，取代金额相近的支持其收购德国工厂机器人生产商库卡集团(Kuka)的过桥贷款。
中国银行是这宗再融资的牵头行，而其他几家银行正在寻求加入。
据消息人士，这笔再融资的期限可能是五年或七年，目前仍在讨论中。
独家簿记行兼牵头安排中国工商银行去年安排了高达39.91亿欧元的过桥贷款，帮助美的收购库卡。这笔贷款在4月15日到期，利率为0.65%，利息为2,600万欧元。该贷款的一次性交易成本是3,500万欧元。
美的1月完成收购库卡，得以控制后者的94.55%的表决权股份。美的去年5月提出45亿欧元收购库卡的报价。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。