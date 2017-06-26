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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 16:58 BJT

路透基点：美的寻求为收购德国Kuka时的过桥贷款再融资--TRLPC

路透6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国家电制造商美的集团正在寻求40亿欧元左右的再融资，取代金额相近的支持其收购德国工厂机器人生产商库卡集团(Kuka)的过桥贷款。

中国银行是这宗再融资的牵头行，而其他几家银行正在寻求加入。

据消息人士，这笔再融资的期限可能是五年或七年，目前仍在讨论中。

独家簿记行兼牵头安排中国工商银行去年安排了高达39.91亿欧元的过桥贷款，帮助美的收购库卡。这笔贷款在4月15日到期，利率为0.65%，利息为2,600万欧元。该贷款的一次性交易成本是3,500万欧元。

美的1月完成收购库卡，得以控制后者的94.55%的表决权股份。美的去年5月提出45亿欧元收购库卡的报价。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
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