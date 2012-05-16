昆仑能源与中石油均无心参与对中国燃气的并购

* 昆仑能源及其母公司中石油无计划参与中国燃气的并购

* 昆仑能源今年计划投资逾200亿港元,主要发展LNG业务

* 公司计划今年底LNG加工能力超过20亿立方米,明年倍增

记者 雷美珍

路透香港5月16日电---中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下香港子公司--昆仑能源有限公司(0135.HK)周三称,其与母公司中国石油均没有计划要参与对中国燃气(0384.HK)的并购.

昆仑能源主席李华林在周年股东大会後向记者表示,注意到中国燃气的并购没有最後落定,不过昆仑能源没有计划要参与对中国燃气的并购.

身兼中石油董事会秘书的他并说,"至于中石油,据我了解也没有(计划参与)."

随着中国天然气价改革进一步深入,天然气分销业务更加有利可图,石油巨头以及拥有政府背景的企业纷纷筹谋扩张下游的天然气业务.

此前中国第二大油气生产商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)联同新奥能源(2688.HK)提出收购中国燃气仍处於胶着状态之际,昆仑能源的业务夥伴北京控股(0392.HK)的母公司北京控股集团突然加入战团,不断在市场上吸纳中国燃气的股份,事件更引起多家投行猜测,最终有可能演变成为中国两大石油巨头--中石油与中石化对中国燃气的争夺战.

其中瑞银分析师Stephen Oldfield此前在报告中称,如果中石化财团撤回收购,中国燃气的股价可能会下跌但该行反视之为买入良机,因为该行认为中石油有可能会对中国燃气提出另一个收购建议,又或者中石化会卷土重来,单独提出收购中国燃气.

昆仑能源正从上游油气勘探开发逐步向天然气业务转型,主要于中国销售天然气、液化天然气(LNG)加工及储运以及输送天然气.

李华林称,今年计划投资超过200亿港元,主要发展LNG加工和分销业务.为应付庞大的投资支出,该公司此前在市场配股集资约104亿港元;而公司截至去年底止手头现金有117亿港元.

他并称,随着在建项目陆续投产,预计到今年底的LNG加工能力将超过20亿立方米,明年进一步超过40-50亿立方米.

近日国际油价持续下滑,布兰特原油期货周三下跌逾1美元,因美国原油库存增幅大於预期,且市场围绕希腊或退出欧元区的忧虑打压信心.

李华林称,公司暂无计划对上游业务进行重组,而根据公司的判断,相信油价不会大幅下降,并可能在每桶100美元左右高位震荡.

受油价下挫影响,中石油H股午盘初段跌逾3%,报10.16港元;中海油(0883.HK)与中石化H股亦分别跌逾2%.(完)

--审校 张喜良

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