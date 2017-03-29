昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高

中国央企1-4月利润总额同比增长18.1% 资产负债水平持稳--国资委
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透香港3月29日 - 中国石油(0857.HK)(601857.SS)的天然气终端业务分支--昆仑能源(0135.HK)周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
据公告，昆仑能源于2016年1-12月净利为6.59亿港元，上年同期则为14.91亿港元，主要由于期内对液化天然气（LNG）工厂等资产计提了46亿港元的减值。
该公司表示，国内LNG市场复苏较之前预测更为缓慢，因而对相关资产计提减值，如扣除此因素影响，期内股东应占核心溢利则为43.92亿港元，按年升37%。
董事会建议派发末期股息每股0.074港元，相对每股盈利0.0816港元的全年派息比率为91%，上年同期则为32%。
该股盘初股价一度跌2.6%，低探6.98港元；香港时间10:40，跌幅收窄至0.14%，报7.16港元。
昆仑能源去年完成收购母公司所持的昆仑燃气，现时的天然气年销售规模近180亿立方米，液化石油气（LPG）销量超过600万吨，LNG接收站接卸能力1,250万吨，LNG工厂产能580万吨/年，压缩天然气（CNG）/LNG各类站点1,200余座。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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