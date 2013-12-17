昆仑能源称温青山以个人原因辞去董事长及执行董事职务

路透香港12月17日 -周二开盘前遭停牌的昆仑能源(0135.HK)表示，温青山于今天以个人原因辞去董事长及执行董事职务且即日生效，由执行董事张博闻暂时履行董事长职责。

昆仑能源表示，公司日常经营不受影响。

温青山于8月底才出任昆仑能源的董事长，接替此前遭中国有关部门调查的前董事长李华林的职务。

据两位了解情况的消息人士对路透表示，身兼中石油集团总会计师兼集团财务资产部总经理温青山，以及中石油旗下石油贸易公司--中国石油国际事业有限公司总裁王立华，于上周被当局带走调查。

昆仑能源为中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的天然气终端业务分支。(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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