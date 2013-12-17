昆仑能源称温青山以个人原因辞去董事长及执行董事职务

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港12月17日 -周二开盘前遭停牌的昆仑能源(0135.HK)表示，温青山于今天以个人原因辞去董事长及执行董事职务且即日生效，由执行董事张博闻暂时履行董事长职责。
昆仑能源表示，公司日常经营不受影响。
温青山于8月底才出任昆仑能源的董事长，接替此前遭中国有关部门调查的前董事长李华林的职务。
据两位了解情况的消息人士对路透表示，身兼中石油集团总会计师兼集团财务资产部总经理温青山，以及中石油旗下石油贸易公司--中国石油国际事业有限公司总裁王立华，于上周被当局带走调查。
昆仑能源为中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的天然气终端业务分支。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。