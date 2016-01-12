昆仑万维拟以9,300万美元收购美国社交网络Grindr 60%股权

中国阿里巴巴与奥委会达成合作协议 成为主要赞助商
路透瑞士达沃斯1月19日 - 中国电商集团阿里巴巴与国际奥林匹克委员会(IOC)周四宣布签署协议，阿里巴巴成为奥运会主要赞助商，直至2028年。
路透上海1月12日 - 中国大型网络游戏企业--昆仑万维(300418.SZ)周一稍晚公告称，拟以约9,300万美元收购美国New Grindr LLC的60%股权，后者是全球最大的同性恋社交网络。
昆仑万维的公告指出，公司为拓展业务，依据战略发展规划，以昆仑集团（ Kunlun Group Limited）为投资主体签署了《成员权益认购协议》。根据认购协议，昆仑集团购买New Grindr, LLC的现有股东Grindr Holding Company 持有的9,844,8万份额，占Grindr总股本60%。
Grindr是全球最大的同性恋社交网络，总部在美国洛杉矶。Grindr在196个国家拥有超过1,050万的注册用户，日活跃用户超过200万，平均每日用户时长达到54分钟以上。目前Grindr占美国同类型市场份额第一，其66%的收入来自于会员。
New Grindr LLC 2014年度实现收入为3,174万美元，净利润1,374万美元。
昆仑万维表示，公司致力于发展成为全球领先的互联网综合服务提供商，一方面深耕游戏业务；另一方面进攻互联网金融领域。而此次投资将使公司在全球范围内将游戏、软件分发、互联网金融、社交工具等等的用户相互转化，充分挖掘用户需求，形成业务闭环。
昆仑万维周一收报33.15元人民币，跌9.18%。（完）
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(发稿 边竞; 审校 黄凯)
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