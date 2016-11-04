昆仑万维财团完成Opera收购 拟搭建人工智能信息流平台

路透上海11月4日 - 中国北京昆仑万维科技股份有限公司(300418.SZ)周五早晨公告称，其牵头的财团已完成全球最大移动浏览器之一的挪威Opera Software AS的收购，未来将围绕Opera移动浏览器搭建人工智能引擎驱动的信息流内容平台。

公告称，由昆仑万维全资子公司香港万维、奇虎香港、金砖丝路基金（开曼）公司以及KFH和FH组成的买方财团，最终的出资额为5.75亿美元，其中香港万维出资1.92亿美元，占股33.33%，奇虎香港和金砖基金分别出资27.5%和5%，KFH和FH分别占21.67%和12.5%。

昆仑万维董事长周亚辉为KFH的唯一股东，同时亦是FH的唯一普通合伙人（GP，基金管理人）。

公告指出，此次交割完成后，昆仑万维将充分挖掘这一全球互联网入口级产品的潜力，包括将围绕Opera移动浏览器搭建人工智能引擎驱动的信息流内容平台，增加用户使用时长和粘性，同时通过信息流广告提高公司营收。

人工智能引擎驱动的信息流服务和商业化变现模式已在国内海外被今日头条、QQ浏览器等产品初步验证，Opera作为海外最大移动浏览器之一，将在重点国家地区推进信息流聚合，依靠海外一流的研发、运营、商务和媒体关系团队，利用先发优势，抢占入口，打造全球领先内容平台。

昆仑万维周四收报28.51元人民币。（完）