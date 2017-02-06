昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地 为国内首单--报载

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
“太平洋证券新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项计划”采用结构化分层设计，其中优先级8亿元，分为10档，评级均为AA+；次级0.4亿元。太平洋证券(601099.SS)为计划管理人并进行交易安排。
新水源公司股东分别是乌鲁木齐市国资委实际控制的乌鲁木齐昆仑环保集团，以及上市公司碧水源(300070.SZ)，二者并为该专项计划提供了担保。
机构间私募产品报价与服务系统1月对上述产品在该系统报价与挂牌出具了无异议函。
2016年末，发改委和证监会联合发布通知推动PPP项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营两年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。
不过根据发改委和证监会此前通知，各省级发展改革委应当会同相关行业主管部门，重点推动符合条件的PPP项目在上海证券交易所和深圳证券交易所开展资产证券化融资，场所方面并未提及机构间私募产品报价与服务系统。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。