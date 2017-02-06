昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地 为国内首单--报载

路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。

“太平洋证券新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项计划”采用结构化分层设计，其中优先级8亿元，分为10档，评级均为AA+；次级0.4亿元。太平洋证券(601099.SS)为计划管理人并进行交易安排。

新水源公司股东分别是乌鲁木齐市国资委实际控制的乌鲁木齐昆仑环保集团，以及上市公司碧水源(300070.SZ)，二者并为该专项计划提供了担保。

机构间私募产品报价与服务系统1月对上述产品在该系统报价与挂牌出具了无异议函。

2016年末，发改委和证监会联合发布通知推动PPP项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营两年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。

不过根据发改委和证监会此前通知，各省级发展改革委应当会同相关行业主管部门，重点推动符合条件的PPP项目在上海证券交易所和深圳证券交易所开展资产证券化融资，场所方面并未提及机构间私募产品报价与服务系统。(完)