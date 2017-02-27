昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权 总代价65.6亿

路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司(000560.SZ)周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。

公告显示，昆百大已与我爱我家的股东西藏利禾、吉安太合达利等三家股东签署收购协议，以3.78亿元收购我爱我家6%股权。随后拟实施重大资产重组收购余下94%股权，拟以发行股份的形式支付对价43.79亿元，每股发行价为8.63元，共发行5.074亿股份；剩余款项18.03亿元以现金支付。

昆百大同时增发股份募集不超过25亿元的配套资金，增发股份不超过2.34亿股，其中第一大股东太和先机认购价值8-12.5亿元的股份，发行价格不低于发行期首日前20日均价的90%。募资除用于支付现金对价外，还用于分散式长租公寓装配、房产综合服务及智能管理平台两个项目。

本次交易前，该公司实际控制人谢勇通过直接持股及其控制的太和先机合计控制其27.88%股份，不考虑募集配套资金的影响，交易完成后，谢勇通过直接和间接方式合计控制昆百大19.45%的股权，仍为该公司实际控制人。

我爱我家的股东刘田、林洁及茂林泰洁等承诺，我爱我家未来三年的净利分别不低于5亿元、11亿元和18亿元，若实际利润数低于承诺，这些股东将以所获的昆百大股份和现金来补偿实际与预期之间的差额。

昆百大指出，交易完成后，公司将在原有业务基础上，增加房地产中介服务业务，实现主营业务的多元化。从传统的商业零售业，逐步开始向“发展城市综合服务业”的目标转变，并拟将公司打造成城市综合服务提供商。

我爱我家在全国15个城市拥有2,000余家直营门店，二手房买卖业务及二手租赁业务为公司主营收入来源，去年1-9月实现净利3亿元，2015年全年实现净利1.5亿元。

昆百大自去年9月初开始停牌，因筹划重组事项，停牌前收报10.4元。因深交所对本次重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）