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时事要闻 | 2014年 9月 12日 星期五 17:13 BJT

昆明火车站暴恐案宣判 3人死刑1人无期--央视

路透北京9月12日 - 据中国中央电视台（CCTV）微博周五报导，昆明火车站暴恐案的三名被告人被判处死刑，另外一人被判无期。

昆明市中级人民法院一审宣判，分别以组织、领导恐怖组织罪、故意杀人罪，数罪并罚判处被告人伊斯坎达尔·艾海提、吐尔洪·托合尼亚孜、玉山·买买提死刑，剥夺政治权利终身。

以参加恐怖组织罪、故意杀人罪，数罪并罚判处被告人帕提古丽·托合提无期徒刑，剥夺政治权利终身。

今年3月1日，昆明火车站发生严重暴力恐怖事件，造成29人死亡、140余人受伤。警方当场击毙四名暴徒。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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