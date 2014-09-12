昆明火车站暴恐案宣判 3人死刑1人无期--央视

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京9月12日 - 据中国中央电视台（CCTV）微博周五报导，昆明火车站暴恐案的三名被告人被判处死刑，另外一人被判无期。
昆明市中级人民法院一审宣判，分别以组织、领导恐怖组织罪、故意杀人罪，数罪并罚判处被告人伊斯坎达尔·艾海提、吐尔洪·托合尼亚孜、玉山·买买提死刑，剥夺政治权利终身。
以参加恐怖组织罪、故意杀人罪，数罪并罚判处被告人帕提古丽·托合提无期徒刑，剥夺政治权利终身。
今年3月1日，昆明火车站发生严重暴力恐怖事件，造成29人死亡、140余人受伤。警方当场击毙四名暴徒。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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