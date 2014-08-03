昆山中荣金属制品厂特大爆炸事故遇难人数升至71人

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京8月3日 - 新华社周日报导引述江苏省苏州市政府新闻发布会称，昆山市中荣金属制品厂特别重大爆炸事故遇难人数上升至71人，近200名伤者正在接受救治。
报导称，事故当场造成44人死亡，200多人受伤，至当日晚已有69人遇难，部分伤者转送到上海、南京、苏州、无锡、常州、南通、常熟等地进行救治。
新华社周六报导，今日上午7时37分许，江苏省昆山市开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸。
初步判明系企业安全生产责任事故，疑因粉尘爆炸引发。据江苏省卫生厅消息，救治的病人主要为烧伤，有不少已转往无锡医院。（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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