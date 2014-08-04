昆山中荣特大爆炸是一起重大责任事故 死亡人数升至75人

路透北京8月4日 - 中国国家安监总局局长杨栋梁指出，江苏昆山中荣金属制品有限公司爆炸特别重大事故是一起重大责任事故，根据事故暴露出来的问题和初步掌握的情况，涉事企业问题和隐患长期没有解决，粉尘浓度超标，遇到火源发生爆炸。目前已造成75人死亡，185人受伤。

新华社周一报导援引此次事故调查组组长杨栋梁的话称，事故的责任主体是中荣金属制品公司，主要责任人是企业法人代表、董事长吴基滔等相关负责人。当地政府的有关领导责任和相关部门的监管责任落实不力。

他指出，引发事故的相关因素包括企业厂房没有按二类危险品场所进行设计和建设，违规双层设计建设生产车间，且建筑间距不够。生产工艺路线过紧过密，2,000平方米的车间内布置了29条生产线，300多个工位。

除尘设备没有按规定为每个岗位设计独立的吸尘装置，除尘能力不足。车间内所有电器设备没有按防爆要求配置。以及安全生产制度和措施不完善、不落实，没有按规定每班按时清理管道积尘，造成粉尘聚集超标等。

杨栋梁要求，事故调查组要依法依规加快事故调查，严厉追究企业的主体责任和当地政府、相关部门的监管责任，及时公布调查报告，接受社会和媒体舆论监督。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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