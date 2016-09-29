江苏昆山市出台限购收紧调控 济南提高土地拍卖条件

路透北京9月28日 - 中国热点城市陆续出台政策抑制楼市过快上涨，继南京、杭州等地之后，江苏省昆山市成为首个出台限购政策的三四线城市，山东省会济南市尚未限购限贷，但周三提高了土地拍卖的门槛。

昆山政府官网中国昆山周三发布通知，调整非户籍居民购房政策，非苏州市户籍居民家庭申请购买第二套住房时，应提供自购房之日起前两年内在苏州市累计缴纳一年及以上个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明。

昆山是苏州市下辖市，但并未包括在苏州此前出台的限购政策范围内。据中国指数研究院的百城新建住宅价格指数，8月昆山房价指数环比大涨5.4%，为百城第三高。

据“昆山市加强房地产市场管理实施意见”，昆山还将提高土地出让条件，提高住宅用地竞买保证金和土地出让金首付款比例，竞买保证金由现行的20%提高到30%或以上，首付款由现行的50%提高到60%或以上。

引导土地出让理性竞价，土地竞价溢价率超过80%的，中止网上竞价，转为“一次报价出让方式”进行竞价。

昆山还将加大土地和住宅供应。根据近年来全市房地产市场状况，今后三年全市住宅用地供应计划每年确定为60公顷左右，对住宅用地供应计划实行动态管理；项目取得预售许可证或现售证后，预售、现售房源应在10日内一次性全部对外公开销售。

在公积金贷款政策方面，对第二次使用公积金贷款的，首付款比例从不低于住房总价的20%调整为不低于住房总价的30%，贷款利率从执行首套房贷款利率调整为按首套房贷款利率上浮10%执行。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，苏州限购以后，部分购房需求从苏州市区转移到了昆山市场，昆山目前出台政策，也是情理之中，并成为国内三四线城市第一个重启限购的城市，反映了目前部分三四线城市购房政策的拐点也开始到来。

该智库中心数据显示，昆山今年新建商品住宅库存去化周期在持续变小，从年初的10.8个月跌到了目前的5个月以下的水平。

苏州市在8月成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保。

**济南调整土拍政策**

山东省济南市周三亦发布通知，加大土地供应，稳定市场预期，提高居住用地竞买资金条件，缩短土地出让价款缴纳时间。

当地媒体齐鲁晚报网站全文刊登济南市办公厅出台的“关于保持房地产市场持续平稳健康发展的通知”，指出居住用地竞买保证金由现行不低于出让起始价20%提高到30%以上，热点区域、地块可提高到50%以上。

土地出让起始价不超过3亿元(含)的，土地出让价款应在出让合同签订之日起30日内全部缴清。凡溢价率超过100%的，土地出让价款应在出让合同签订之日起15日内全部缴清。

受让人延迟支付土地出让价款超过60日的，予以解除土地出让合同，扣除土地出让合同定金(竞买保证金)。凡未按约定履行出让合同、欠缴出让金、恶意炒作土地和囤积土地的，一律纳入土地交易市场诚信黑名单，2年内不得在济南参与土地竞买。

国家统计局此前公布的8月70个大中城市新建商品住宅价格指数中，济南环比上涨3.2%，同比涨10%。

近两月中国热点城市密集出台政策收紧房地产调控，杭州几日内连出三招，重启限购、出台土拍新政、上调二套房首付比例至50%，并暂停市区购房入户政策。南京实施主城区限购措施，暂停向拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房。（完）