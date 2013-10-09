昆山台企跨境人民币试点黄金期有限

图为置于百元人民币钞票上的一元面值硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 昆山独厚台商跨境借款，成中小企业及时雨

* 大型企业财务操作更趋灵活

* 人民币离岸中心资金去化增新路

* 上海自贸区即将开放，台企受惠紧抓时间差

记者 林妙容

路透台北10月9日 - 中国跨境人民币流动试验脚步加快，当红的上海自贸区正待细则出台，台湾这厢却先炒热昆山独厚台企的人民币跨境借款政策。

这个在美元外债额度之外另辟新径的人民币外债，开了人民币跨境融资新一轮试验，最先受惠的正是于境内资金紧俏的中小型台企。

然而面对人民币资本帐开放正按时程小步推进，上海自贸区极可能近期内也对内外资开放跨境人民币融资，台资企业享受的政策〞时间差〞恐将受限，只能抓紧时间以小搏大。

〞对台资企业来说，以前只有美元外债，现在流行人民币外债。〞在大陆为台企提供投资上市顾问的富兰德林事业群总经理刘芳荣说。

今年8月12日，中国人民银行昆山市支行出台的〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞(34号文)，以〞不公开〞讯息的方式发放给中国各国有银行、股份制商业银行及外资行的昆山分(支)行，以及在昆山的唯一台资银行--彰化银行(2801.TW)昆山分行。

政策最大的突破及亮点在于人行特别只准许设在昆山的〞台资〞企业，可以以大陆境内所有关联企业上年度〞所有者权益〞(净资产)总和为融资额度，向境外关联企业进行双向借款，其额度不占原本的美元外债额度(投注差：投资总额减去注册资本)。

昆山政策成为资金紧俏的台资中小企业及时雨，因大陆境内借贷成本高昂，动辄甚至出现两位数利率的借贷水准，然而经由台湾母公司或第三地境外公司向台湾银行融贷人民币，其利差约莫可达3%-4%。

而大型企业也从中寻得财务操作的空间，只要符合法令自台湾或香港将人民币打入昆山，其间的融资成本利差，或资金灵活调度后的理财收益，对台资企业确实产生诱因。

不过昆山低调的作法一度让台湾银行业及企业界雾里看花，怀疑政策是否有潜规则难以突破。

**业务热度高**

近两个月来，随着中国银行(3988.HK)(601988.SS)、汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)旗下汇丰银行、渣打银行(STAN.L)等大行争相发布承作昆山台企跨境人民币借款成功消息，加上台湾央行9月初一纸〞本行鼓励业者使用昆山试验区开放之人民币回流机制〞新闻稿，大幅推升了业务热度，台湾银行业自此举办说明会抢企业客户的论坛络绎于途。

抢得政策头香的台湾合正科技(5381.TWO)从台湾母公司以自有资金形式汇入500万人民币至昆山子公司。

这家以多层压合基板为主产品的电子零组件供应商告诉路透，由于昆山政策不占外债额度且境外利息便宜，对在大陆有资金需求的公司可零活调度资金，因此与中国银行承作了首笔业务。

该公司不愿具名的高层指出，由于在台湾换汇没有困难，对企业界来说，如果没有人民币自有资金，便宜的美元及台币借款也成为换成人民币的首选。

凯基证券亚洲产业分析师郭琦指出，这个政策的应用也与台商从事的产业相关。

她说，两头收支采用美元的电子业应用范围较小，收支采用人民币的内需产业应用范围广；但以出口导向收入美元及欧元、却以人民币在中国境内购料的厂商，因人民币升值风险大易造成支付损失，可以利用这个管道避险。

〞(昆山政策)有一些利好，是个生财的机会...未上市公司会主要受惠。〞郭琦说。

在昆山尚未设置公司、也未上市的穗晔实业副总经理吴博庸说，人民币境内外利差对小型公司具吸引力，该公司有兴趣并考虑在昆山设分支机构，以享受该政策带来的机会。

〞其实就是把昆山变成资金调度中心，或是在台湾、上海遥控也可以...只要也让昆山取得一点税收，考虑业务平衡我想地方政府不会有问题。〞吴博庸说。

该公司以生产塑胶化学产品为主，已在中国境内有六个据点，且和台湾公股银行往来密切。

此外，一家在中国据点多且庞大、于台湾上市的知名大型传统产业财务长表示，这个政策是对企业有利，该公司会〞尽全力follow(跟随)〞，不管从台湾OBU(国际业务分行)或海外资金都可调度。

目前政策实施后，利用该政策曝光的最大台企为统一企业(1216.TW)为首的统一集团，透过汇丰银行承作取得14.9亿人民币外债额度，贷予集团内统一昆山，首笔1,000万人民币已经汇出。

昆山目前有4,000多家台资企业，台湾的上市柜公司中约有八成在中国设有据点。

**人民币套利空间**

除了企业正常的资金调度运用外，由于昆山对申设公司的规模没有特殊限制，台商圈已传出利用在昆山新设微型贸易公司，以采购中心、销售中心等型式代大陆境内其他如上海等主要公司购料、垫付、开发票等，即可合法享受政策优惠。

尽管34号文明确规定境外汇入的人民币资金不得用于投资有价证券和金融衍生品，也不得用于委托贷款及购买理财产品和非自用房产，但不愿具名的台商指出，只要将境外汇入资金用于昆山公司的日常营运，再将该公司收入的货款用于上述的金融商品投资，即有可观的套利空间。

〞法规说愈不能做的，就是利润愈大的地方...这个资金的调度都是合法的，只是头脑要转个弯。〞上述不愿具名的台商说。

由于套利空间诱人，台商圈也传出部分昆山陆资民企询问具持有台湾身份证的居民，愿出让25%的股权予台湾人头股东，换取台资企业身份。

熟悉政策的分析师指出，昆山政策等于允许台企至昆山设纸上贸易公司，规定宽松再创造了人民币套利空间。

这令人想起今年初人民币升值过程中，企业利用贸易项下可以人民币跨境支付的规定，在香港、深圳等保税区以货物空转的方式套利，扭曲中国的贸易数据，最终引发外管局严打虚假贸易，趋赶套汇热钱。

一些台商不约而同指出，地方政府拿到特殊政策，主要目的仍希望发展地方、增加税收，如果纸上贸易公司运用资金游走在法令边缘，也可能遭遇查税等风险，甚至引发外管局的注意，企业仍需将政治风险纳入考量。

**离岸人民币资金去化出现幽径**

企业对34号文反应不弱，主要是该政策切中了台资企业迫切利用离岸/在岸人民币利差创造利润的高度兴趣。

而银行自然在此也嗅到了商机。

彰化银行表示，该银行已取得客户开立双向跨境借款主帐户成功，将积极争取台资企业选择彰银昆山为融资主办银行，以掌握因金流带来的新客户商机。

虽然该政策不限制境外资金来源，但汇至昆山时因须选择当地一家银行开立主帐户，这使得彰银昆山在掌握台资客户金流上稍具优势。而其他据点不在昆山的台资银行，则以台湾母行的人民币放贷为主要业务冲刺，或迂回与彰银昆山合作。

〞台湾的各银行吸收了人民币之后，都在找人民币的资金去路...34号文让台商大陆子公司可向母公司借钱，母公司再向台湾的银行借，银行可以借出人民币。〞合作金库(5880.TW)副总经理戴灯山说。

不过戴灯山也强调，该政策或将吸引企业去昆山设立小的贸易公司，再由台湾的母公司出来借钱，但银行授信时会看子公司的条件，换句话说，子公司的钱也要够多，银行授信也会参考，以利风险控管。

不仅台资银行竞逐昆山的跨境人民币商机，外资及中资银行也趋之若鹜。

汇丰中国行长黄碧娟此前即表示，昆山的跨境人民币业务试点将有助企业灵活运用境内外人民币资金，实现集团内人民币资金的优化配置，减少外部借款，提高资金回报。

该银行也称新政策为台湾银行业的人民币资金业务提供新机会，将促进台湾离岸人民币市场发展。

事实上，受惠于昆山政策的不只是台湾，虽然该政策借款方只限台资企业，但其境外资金来源则没有特殊限制。也就是说，只要台资企业于香港、新加坡或其他境外地区设立关联企业，就能以该公司为借款人向香港、新加坡的银行贷入人民币汇入昆山。

如此一来，香港高达7,000亿的人民币存款，也间接有了放贷的去处。整体而言，以台资企业为支点，受惠的将是所有的人民币离岸中心。

台湾央行一名主管人民币业务的官员表示，虽然该政策不限境外资金来源，但由于台湾的美元、台币及人民币放贷一向具有价格竞争力，加上台湾银行业对台商的熟悉度较高，台湾仍将是政策主要受惠者。

台湾自今年2月起开放境内的人民币业务，但人民币放款速度跟不上人民币存款的成长，使得放款/存款所占的比例不增反减。据路透统计，台湾人民币放款占存款的比例自今年2月约有17%下滑至8月的9.61%新低，已不到一成。

而人民币总放款数虽有成长，8月底OBU及DBU的放款总额也只有81.8亿人民币的低量。

这显示了台湾离岸人民币去化的窘境，在中国允许的1,000亿RQFII，以及RFDI均未成行之前，台湾银行业剩余的人民币资金只能转存清算行中银台北或是拆出给同为离岸中心的香港同业。

台湾人民币的放款/存款趋势图请参阅：(r.reuters.com/qyr63v)

**紧抓政策时间差**

昆山人民币跨境借款政策，是中国诸多的人民币跨境流动小区试点之一，正如对接香港的前海政策，或义乌的个人人民币跨境，都是中国资本帐最终开放前的先行先试。

然而政策时间差在瞬息万变的中国稍纵即逝。近来的中国上海自贸区以面向国际的面貌推出政策，虽然细节仍在酝酿，富兰德林的刘芳荣估计，昆山独厚台企的政策或将只有两三年的时间差。

〞人民币最终还是要开放的，昆山说穿了就是对台湾的特殊政策考量，但这不会长久。〞刘芳荣说。

去年底至今年初，中国也推出了对接香港的前海政策，政策要求香港企业需符合前海产业发展目录投资，才能至香港银行借贷人民币；而昆山提供台资企业的双向借款范围则没有产业别的限制，境外资金来源也不限于台湾。

昆山政策另外提供金融企业可至昆山以人民币直接增资、并购、新设金融机构；以及个人可以工商个体户的名义展开经常项下的人民币业务。

然而政策竞争十分激烈，已在发展的前海和正待发展的上海自贸区将是昆山的强劲对手。

深圳前海正在努力扩大香港与大陆之间跨境人民币贷款的试点，该地区管理局副局长李强表示，预计未来两年，跨境贷款额度会有较快增幅和突破。

上海自贸区在9月底挂牌后，也基本宣示了风险可控前提下，自贸区内人民币资本项目可兑换，以及人民币跨境使用先行先试，以及中资银行可申请资格从事人民币跨境交易等。

不让台资彰银昆山专美于前，台湾最大公股银行--台湾银行副总经理邱月琴表示，若是大陆官方同意的话，会将上海的同城支行优先申请地点落在上海自贸区之内。

〞上海自贸区我们讲它是台湾的OBU，就像是在境外，把例如货币移动的管制去除、利率自由化等。〞邱月琴说。

台湾央行总裁彭淮南也说，上海自贸区〞其实就是把上海香港化〞，台湾和大陆做贸易，若是这个区域愈自由、会对台商愈方便。

台湾央行近来公开表示已将人民币纳入台湾的外汇存底，SWIFT(环球银行金融电信协会)最新发布报告称，其追踪数据显示人民币目前已成为世界第八大交易货币，该排名较9月初国际清算银行(BIS)公布的排名高出一位。

这均预示着人民币这个准国际货币的热度方兴未艾，台商及台资银行即使不能站上浪头，也不能不随波逐流。(完)

(台北记者高洁如对此文亦有贡献)

(审校 杨淑祯)

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