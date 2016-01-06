瑞士旅游集团Kuoni的潜在收购方磨刀霍霍

路透苏黎世1月5日 - 熟悉协商内容的消息人士周二表示，具有110年历史的旅游集团Kuoni Reisen Holding AG KUNN.S的收购案有多达四个潜在买家。

消息人士称，瑞典EQT、Permira、Cinven、以及Baring Private Equity Asia与中国海航旅游集团合组的团队正寻求与Kuoni达成协议。

一名消息人士称，收购价必须在1月底前提出。

多位分析师指出，Kuoni恐怕很难吸引到高于其市值11亿瑞郎(11亿美元)的出价，因一些陷入困境的业务拉低其售价。

持有Kuoni 4%股权的瑞士投资机构BWM AG表示，收购价必须要有显着溢价，才会赢得BWM的支持。

Kuoni股价上涨1.5%，至293.25瑞郎，但BWM表示这远低于其预期。

“对我们而言，Kuoni股票的合理价格至少是每股330瑞郎，”BWM投资分析师Pascal Pruess称，“如果有人肯出这么高的价钱，我们肯定会考虑出售。”

Kuoni周二稍早发表声明称，已收到多个其他团体接洽，正在评估情况，但不确定是否会得到明确的收购提案。

不过Kuoni并未指明这些团体是谁，并称该公司也在考虑其它战略性选项。

任何出售交易都需获得Kuoni and Hugentobler Foundation的批准，其持有Kuoni 25%具有投票权的股权，因此能够阻挠任何一项交易。

EQT发言人、欧洲私募股权公司Cinven和Baring Private Equity Asia均拒绝置评。目前无法联系到HNA，全球性投资企业Permira并未回应置评要求。(完)