瑞士旅游集团Kuoni的潜在收购方磨刀霍霍

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透苏黎世1月5日 - 熟悉协商内容的消息人士周二表示，具有110年历史的旅游集团Kuoni Reisen Holding AG KUNN.S的收购案有多达四个潜在买家。
消息人士称，瑞典EQT、Permira、Cinven、以及Baring Private Equity Asia与中国海航旅游集团合组的团队正寻求与Kuoni达成协议。
一名消息人士称，收购价必须在1月底前提出。
多位分析师指出，Kuoni恐怕很难吸引到高于其市值11亿瑞郎(11亿美元)的出价，因一些陷入困境的业务拉低其售价。
持有Kuoni 4%股权的瑞士投资机构BWM AG表示，收购价必须要有显着溢价，才会赢得BWM的支持。
Kuoni股价上涨1.5%，至293.25瑞郎，但BWM表示这远低于其预期。
“对我们而言，Kuoni股票的合理价格至少是每股330瑞郎，”BWM投资分析师Pascal Pruess称，“如果有人肯出这么高的价钱，我们肯定会考虑出售。”
Kuoni周二稍早发表声明称，已收到多个其他团体接洽，正在评估情况，但不确定是否会得到明确的收购提案。
不过Kuoni并未指明这些团体是谁，并称该公司也在考虑其它战略性选项。
任何出售交易都需获得Kuoni and Hugentobler Foundation的批准，其持有Kuoni 25%具有投票权的股权，因此能够阻挠任何一项交易。
EQT发言人、欧洲私募股权公司Cinven和Baring Private Equity Asia均拒绝置评。目前无法联系到HNA，全球性投资企业Permira并未回应置评要求。(完)
(编译 张明钧/许娜；审校 戴素萍/张荻)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。