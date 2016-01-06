企业并购：瑞士旅游集团Kuoni的潜在收购方磨刀霍霍

Kuoni股价上涨1.5%，至293.25瑞郎，但BWM表示这远低于其预期。

“对我们而言，Kuoni股票的合理价格至少是每股330瑞郎，”BWM投资分析师Pascal Pruess称，“如果有人肯出这么高的价钱，我们肯定会考虑出售。”

Kuoni周二稍早发表声明称，已收到多个其他团体接洽，正在评估情况，但不确定是否会得到明确的收购提案。

不过Kuoni并未指明这些团体是谁，并称该公司也在考虑其它战略性选项。

任何出售交易都需获得Kuoni and Hugentobler Foundation的批准，其持有Kuoni 25%具有投票权的股权，因此能够阻挠任何一项交易。

EQT发言人、欧洲私募股权公司Cinven和Baring Private Equity Asia均拒绝置评。目前无法联系到HNA，全球性投资企业Permira并未回应置评要求。(完)