库尔德武装分子夺取伊拉克北部两油田

路透巴格达/基尔库克7月11日 - 库尔德武装分子周五控制了伊拉克北部两个油田，并接管一国有石油公司的运作；同时库尔德族政界人士正式暂停参与总理马利基政府事务。

这让什叶派领导的中央政府和逊尼派反政府分子主导的库尔德自治地区之间的对抗局面升级，在美军撤出伊拉克后，伊拉克有可能出现宗教与种族分裂局面。

伊拉克石油部称，库尔德武装力量夺取基尔库克附近Bai Hassan和Kirkuk两大油田。政府呼吁库尔德人立即撤退，以避免产生“严重后果”。

两大油田总计日产能力为45万桶，但3月巴格达的基尔库克-杰伊汗(Ceyhan)出口管线被破坏后，就一直没有达到这样的产出水平。

石油部发言人称，库尔德武装分子控制这两个油田是危险且不负责任的，呼吁其立即撤出。

Bai Hassan和Kirkuk油田Makhmour部分之前归伊拉克北方石油公司管控。

库尔德方面在一份声明中称，Bai Hassan油田和Makhmour地区的其他油田在库尔德政府管控之下，已告知北方石油公司员工从周六开始要么与库尔德当局合作，要么就离开。声明并称，上述油田产出将主要用于国内供应。

石油部否决了库尔德的声明，称他们已采取行动保护石油设施，并已努力提高油田产出，增加当地汽油产出投资。

马利基和库尔德方面的紧张关系，令巴格达就组建新政府达成协议的努力变得复杂。美联合国和伊拉克什叶派长老均敦促议员迅速组建新政府，以应对逊尼派叛乱。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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