焦点：黑田东彦称央行可能公布撤回刺激政策对央行财务状况的影响

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透东京5月10日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。
这番言论是黑田东彦首次暗示，有可能向公众提供这类信息。到目前为止，他一直认为讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早。
“用易于理解的用语解释货币政策如何影响日本央行的财务状况，这是非常重要的，”他周三在议会表示。
“我们将把这作为一种未来的可能性加以考虑，”他说。他当时被问及，是否有可能公布计算方法，以解释撤回刺激政策可能对央行资产负债表的影响。
黑田东彦称，目前他不考虑改变央行政策组合的任何具体办法，强调收益率曲线控制(YCC)仍是央行货币政策的主要焦点。
“理论上讲，以多种方式组合货币政策不同元素是可能的，”黑田东彦告诉国会议员，“但我目前并没有考虑改变政策组合。”
他还称，央行政策声明中的公债购买规模和基础货币水平只是指导原则。
“我们的购债规模可能会依据当时的金融市场状况而有所不同，但这对未来的货币政策并没有影响，”黑田东彦当天稍后在一场演说时表示。
**不必要为政府债务提供资金**
黑田东彦称，日本经济复苏变得更加稳固，但告诫称海外形势仍是日本经济复苏面临的最大风险，譬如围绕美国经济政策的不确定性。[nL4S1IC1QU]
他在演说中表示，“虽然全球经济增长正积聚动能，但各种不确定性依然存在”，这可能压制日本消费者和企业的信心。
黑田东彦称，政府和日本央行必须合作，共同寻找适宜的财政和货币政策组合，以确保经济复苏可持续。
但他补充称，日本央行对政府债务货币化和为财政支出直接融资是“不必要且不合适的”。一些学者提出这个构想，他们呼吁采取更为激进的措施以重振日本经济。
在4月26-27日会议上，日本央行维持对金融机构存放在央行的部分超额准备金利率在负0.1%不变，还决定维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。
央行同时还维持以每年80万亿日圆左右的速度购债的宽松承诺不变。
之后日本央行表示，将在5月份减少公债的月度购买规模，表明该央行80万亿日圆的购债目标有所松动。[nL4S1I03LS]
而在这次政策会议之前，一些分析师就曾猜测，日本央行有可能将80万亿日圆的数字从声明中剔除，因为这已不再是央行政策的主要杠杆所在。(完)
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