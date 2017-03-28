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时事要闻 | 2017年 3月 28日 星期二 18:21 BJT

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为

路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。

“举行了几十次会议，其中一次是与库什纳的公司以及库什纳一起进行的。这是常规商业行为，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在与记者的电话会议上说道。(完)

(编译 王琛；审校 艾茂林)

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