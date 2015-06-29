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时事要闻 | 2015年 6月 29日 星期一 12:00 BJT

“伊斯兰国”发布声称为科威特爆炸袭击制造者的音频声明

路透迪拜6月29日 - “伊斯兰国”发布了一段声称为周五科威特清真寺自杀式爆炸袭击制造者事后声明的音频文件。

声明含有大量的古兰经经文，发布在“伊斯兰国” 使用的社交媒体上。音频文件中的讲话者批评什叶派穆斯林，称他们可能因他所称的侮辱伊斯兰教而受到报复。

路透无法立即证实声明的真实性。

科威特清真寺周五发生的自杀式爆炸袭击造成27人死亡，科威特当局已经确认袭击制造者名叫FahdSuliman Abdul-Muhsen al-Qabaa。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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