“伊斯兰国”发布声称为科威特爆炸袭击制造者的音频声明

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透迪拜6月29日 - “伊斯兰国”发布了一段声称为周五科威特清真寺自杀式爆炸袭击制造者事后声明的音频文件。
声明含有大量的古兰经经文，发布在“伊斯兰国” 使用的社交媒体上。音频文件中的讲话者批评什叶派穆斯林，称他们可能因他所称的侮辱伊斯兰教而受到报复。
路透无法立即证实声明的真实性。
科威特清真寺周五发生的自杀式爆炸袭击造成27人死亡，科威特当局已经确认袭击制造者名叫FahdSuliman Abdul-Muhsen al-Qabaa。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。