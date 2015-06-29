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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 12:30 BJT

“伊斯兰国”发布音频声明，宣称是科威特爆炸袭击的制造者

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜6月29日 - “伊斯兰国”发布了一段音频文件，称这为周五科威特清真寺自杀式爆炸袭击制造者的事后声明。

声明含有大量的古兰经经文，发布在“伊斯兰国” 使用的社交媒体上。音频文件中的讲话者批评什叶派穆斯林，称他们将因侮辱伊斯兰教而受到报复。

路透无法立即证实声明的真实性。

科威特清真寺周五发生的自杀式爆炸袭击造成27人死亡，科威特当局已经确认袭击制造者名叫Fahd Suliman Abdul-Muhsen al-Qabaa。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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