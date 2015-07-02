焦点：“伊斯兰国”在海湾阿拉伯国家编织支持网络

路透科威特/迪拜7月1日（记者 Angus McDowall/William Maclean） - 当沙特男子卡巴（Fahd Suliman Abdul-Muhsen al-Qabaa）在周五凌晨时分飞往科威特实施袭击时，炸弹背心、科威特款阿拉伯长袍、做准备的地方、车辆及司机等助其实现目标的所需之物，都已经准备就绪。

安全消息人士称，在这项错综复杂的行动中，炸弹背心是几天前从沙特运送过来的，这表明“伊斯兰国”目前指挥着一个能力不俗的网络，该网络由武装分子、宣传人员以及阿拉伯半岛上的同情分子组成。

一位安全消息人士及科威特媒体报导称，卡巴搭乘经巴林的夜间航班着陆时，他与这些人中的一些人取得了联系。

根据闭路电视摄影机拍摄下的画面，几小时后，这个年轻人进入Imam al-Sadeq清真寺，其因背着炸弹背心显得大腹便便的身形掩盖在长袍下。他暂停脚步环视了拜倒祈祷的2,000名什叶派穆斯林，然后引爆了爆炸装置。

该男子进入清真寺的时间，是这支跨国团队注重细节的又一迹象，当时这家清真寺鲜少有人对陌生人进行盘查。此外，这支团队似乎还针对这次袭击进行了协调的宣传。

这起造成27人遇害的袭击事件，是发生在科威特最致命的武装袭击，也是自2003年5月利雅得爆炸袭击案以来发生在海湾阿拉伯六个世袭制国家中最致命的袭击。

前基地组织知情人士、目前在海湾地区经营着安全咨询公司的沙特人Aimen Dean称，“伊斯兰国”的网络构成了“更灵活的威胁”，其构成的威胁与基地组织在其2003-2006年活动中部署的威胁相比更难追踪。

科威特周五发生的爆炸袭击，是当天发生在三大洲的三起针对平民的袭击案之一，另外两起分别发生在突尼斯和法国，引起了全世界的谴责，而且是在接近“伊斯兰国”宣布建哈里发国一周年时发生的。

从“伊斯兰国”主张其角色的快速性判断，这三起袭击中，科威特的袭击似乎是最明显的一起由该组织的军事网络导演的袭击，而且可能是由据称参与袭击之人的关系指导。

熟悉美国对这起袭击调查情况的一位消息人士称，卡巴被视为“伊斯兰国”沙特分支的重要成员。

科威特《火炬报》（al-Qabas）周二报导称，涉嫌参与袭击的五人已被移交公诉人。这五人承认从海外收到过供在清真寺发动袭击使用的资金。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。