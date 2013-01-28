全球金融: 日圆贬值或引发东南亚货币战--科威特投资局主管

路透科威特1月26日 - 科威特主权财富基金--科威特投资局(KIA)主管Badr al-Saad在媒体周六播出的访谈中指出,日圆贬值会引发东南亚出现货币战.

al-Saad在达沃斯世界经济论坛对阿拉伯卫星电视台表示,中国经济未来两年的增长率将在7.7-8%之间,远高于发达经济体.

"唯一的忧虑来自日圆贬值.日圆跌势或引发东南亚国家爆发货币战,这是我们目前唯一担心的事情,"他称.

日圆兑美元自去年11月从80跌至约90水位,因预期日本首相安倍晋三将迫使日央行实施宽松货币举措以抗击通缩.

KIA一直在寻求对中国进行更多投资,中国外汇管理部门近期将KIA可直接投资本地证券市场的额度增至10亿美元.

Saad表示KIA一直投资于回报率很好的私募股权基金,而避开债券,因利率非常之低.

"我们最近在投资私募股权基金...回报率不错,"他很少见地公开谈及KIA的投资策略.他指出德州太平洋集团(TPG)和CBC是其在投资的两大基金.

他还指出KIA希望投资于欧美的基础设施建设项目.(完)