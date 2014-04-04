特写：科威特经济止步不前 年轻人呼唤政治改革

2014年3月6日，在科威特南部Khairan的一处荒凉的住宅项目，一名牧人在放牧骆驼。 REUTERS/Stephanie McGehee

路透科威特4月2日（记者 Sylvia Westall） -科威特拥有年轻化、接受良好教育的人口，与邻国及世界大国的友好关系，以及在海湾地区所处的具有战略意义的地理位置，这一切都表明这个产油国应当像迪拜或多哈一样活力十足，成为地区的枢纽。

但在其他海湾国家发展蒸蒸日上、吸引外资流入并大力投建基础设施的同时，昔日被视为中东开路先锋的科威特却止步不前，民众对此失望不已。

在科威特的年轻人中，这种失望情绪格外明显。这些年轻人一般都很国际化，通常在海外接受过教育，他们对国内的官僚作风和功能紊乱的政治深感不满，但也承认他们的同胞们存在自满情绪。

2011年和2012年，成千上万的科威特民众曾走上街头示威，呼吁进行适当的政治改革，但这些示威活动最终无果而终。

观察人士称，科威特政府系统的福利制度，加上无忧无虑的工作状态，淹没了对变革的呼声，不论是涉及政界还是经济的诉求都是如此。

“很幸运，我们在经济方面无忧无虑，”科威特企业及职业女性协会主席、倡导女性创业的Maha al-Baghli说。

“另一方面，这又不鼓励创业和努力工作，”Baghli对路透说。

科威特位于伊拉克和沙特之间，是全球人均收入最高的国家之一，在该国120万人口中，不到25岁的人口占到一半以上。

该国领导人指出，议会出现的政治僵局，令完成工作变得尤为困难。但许多观察人士称，政府人事多变、官僚层级众多以及社会上普遍存在的倦怠情绪，也是导致工作效率下降的原因。

“我们不拿政府当回事，他们光说不练，”一位科威特报纸的编辑说。由于事关敏感问题，此人要求匿名。

科威特大学政治学教授Shafeeq Ghabra称，社会上存在一种与日俱增的感觉，即当前的政治体系无法运作。

“大家需要一个具有广泛代表性、更加公平、有更多草根的政治体系，这个体系能向最高阶层输入新鲜血液，以应对过去20年积累的各种问题，”Ghabra说。

在其他海湾国家经商易如反掌，即便是在十分保守的沙特也是如此，这是让科威特年轻人每天愤怒不已的问题之一。

当Shawafal-Shawaf想在特威特注册自己的厨具公司时，需要花费六个月的时间来办理各种手续，而在沙特不到一天便可办完。

“如果要去政府部门，我得取消一整天的安排，因为我知道在那里会耗上全部的时间，”24岁的Shawaf说。Shawaf在2012年晚些时候创办了自己公司Dolsten。

根据世界银行2013年的经商简易排行榜，科威特在榜单包括的189个经济体中排名第104位，在海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）成员国中垫底。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。