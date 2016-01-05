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时事要闻 | 2016年 1月 5日 星期二 17:58 BJT

科威特召回驻伊朗大使 此前沙特使馆遭冲击

路透迪拜1月5日 - 科威特官方媒体KUNA报道称，科威特周二召回了驻伊朗大使，此前沙特阿拉伯和巴林与伊朗断绝外交关系。

“科威特外交部一名官方消息人士称，在出现示威人群冲击使馆的局势下，科威特外交部周二上午召回驻伊朗大使，”报道称。

沙特处决什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）后，伊朗出现民众示威活动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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