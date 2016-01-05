科威特召回驻伊朗大使 此前沙特使馆遭冲击

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透迪拜1月5日 - 科威特官方媒体KUNA报道称，科威特周二召回了驻伊朗大使，此前沙特阿拉伯和巴林与伊朗断绝外交关系。
“科威特外交部一名官方消息人士称，在出现示威人群冲击使馆的局势下，科威特外交部周二上午召回驻伊朗大使，”报道称。
沙特处决什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）后，伊朗出现民众示威活动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。