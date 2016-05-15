科威特外交部副部长称石油出口国必须冻结产量

路透迪拜5月14日 - 科威特新闻社(KUNA)周六报导，科威特外交部副部长Khaled Jarallah称，石油出口国必须冻结产量，市场无法支撑伊朗产量的增长。

“冻产之外别无选择，”KUNA援引Jarallah对日本时事社所称报导。当时Jarallah与科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)一起参加一场科威特-日本在东京的企业研讨会。

在被问及伊朗产量政策时，Jarallah称“伊朗应从市场中记取教训...市场没有提供增加产量的机会。”(完)