科威特外交部副部长称石油出口国必须冻结产量

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透迪拜5月14日 - 科威特新闻社(KUNA)周六报导，科威特外交部副部长Khaled Jarallah称，石油出口国必须冻结产量，市场无法支撑伊朗产量的增长。
“冻产之外别无选择，”KUNA援引Jarallah对日本时事社所称报导。当时Jarallah与科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)一起参加一场科威特-日本在东京的企业研讨会。
在被问及伊朗产量政策时，Jarallah称“伊朗应从市场中记取教训...市场没有提供增加产量的机会。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。