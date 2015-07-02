“伊斯兰国”在海湾阿拉伯国家编织支持网络

当沙特男子卡巴在周五凌晨时分飞往科威特实施袭击时，炸弹背心、科威特款阿拉伯长袍、做准备的地方、车辆及司机等助其实现目标的所需之物，都已经准备就绪。安全消息人士称，在这项错综复杂的行动中，炸弹背心是几天前从沙特运送过来的，这表明“伊斯兰国”目前指挥着一个能力不俗的网络，该网络由武装分子、宣传人员以及阿拉伯半岛上的同情分子组成。路透