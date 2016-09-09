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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 22:18 BJT

标题新闻：科威特石油公司(KPC)将销往欧洲和美国的10月原油官方卖价每桶下调0.1-0.5美元不等

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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