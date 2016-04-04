科威特称希望OPEC及其他产油国进行合作

路透科威特4月3日 - 科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)周日对记者称，科威特希望石油输出国组织(OPEC)及其他产油国合作，这将有助于稳定市场。

“只要OPEC及其他主要产油国进行合作，就肯定有助于稳定油价，”他称。

沙特阿拉伯副王储Mohammed bin Salman周四在接受彭博采访时称，只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动，沙特阿拉伯才会冻结产能。讨论产出水准冻结的会议预定将在4月17日于多哈召开。

周日被问及科威特立场是否与沙特相同时，萨拉称“我们之前已经宣布立场，就是将参与会议并且观望。我们认为有共识是好事，且将有利于稳定市场。(完)