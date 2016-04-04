科威特称希望OPEC及其他产油国进行合作

惠普企业将收购云软件公司SimpliVity
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透科威特4月3日 - 科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)周日对记者称，科威特希望石油输出国组织(OPEC)及其他产油国合作，这将有助于稳定市场。
“只要OPEC及其他主要产油国进行合作，就肯定有助于稳定油价，”他称。
沙特阿拉伯副王储Mohammed bin Salman周四在接受彭博采访时称，只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动，沙特阿拉伯才会冻结产能。讨论产出水准冻结的会议预定将在4月17日于多哈召开。
周日被问及科威特立场是否与沙特相同时，萨拉称“我们之前已经宣布立场，就是将参与会议并且观望。我们认为有共识是好事，且将有利于稳定市场。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。