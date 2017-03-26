科威特石油部长称油市有望在今年第三季恢复平衡

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透科威特3月26日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周日称，如果产油国遵守减产协议，油市可能在今年第三季恢复均衡，要不然恢复均衡的时间框架将进一步推后。
马尔祖克对记者说，这需要协议涉及的产油国100%遵守协议才行。此前俄罗斯能源部长表示，遵守程度有94%。
不过马尔祖克说，油市已经朝再平衡的方向前进，市场对2月和3月产油国的产出数据表示欢迎。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。