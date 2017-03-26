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国际财经 | 2017年 3月 27日 星期一 07:53 BJT

科威特石油部长称油市有望在今年第三季恢复平衡

路透科威特3月26日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周日称，如果产油国遵守减产协议，油市可能在今年第三季恢复均衡，要不然恢复均衡的时间框架将进一步推后。

马尔祖克对记者说，这需要协议涉及的产油国100%遵守协议才行。此前俄罗斯能源部长表示，遵守程度有94%。

不过马尔祖克说，油市已经朝再平衡的方向前进，市场对2月和3月产油国的产出数据表示欢迎。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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