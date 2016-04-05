焦点：种种迹象显示4月多哈会议可望达成冻产协议--消息

图为石油输出国组织(OPEC)总部外的组织标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透科威特4月5日 - 科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事及两名消息人士指出，所有迹象均显示，产油国将在4月17日会议达成冻产协议，意即伊朗拉高产量的意图不致破坏各国旨在支撑油价的协议。

科威特驻OPEC理事福赛亚(Nawal al-Fuzaia)在该国石油部发表演说时也指出，她预期油市将在今年下半年达成供需均衡，石油均价将因而水涨船高。

“有诸多正面迹象显示，本次会议将达成协议...即冻产的初步协议，”她称。OPEC理事通常为一国在OPEC的第二号人物，头号人物为石油部长。

其他两名知情消息人士表示，这项倡议仍在正轨上推进，即使沙特副王储Mohammed bin Salman上周接受彭博采访时称，只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动，沙特阿拉伯才会冻结产能。

“是的，将会达成协议，”其中一位消息人士，来自非海湾国家的OPEC代表表示，“冻产将会实现。”

一名海湾地区石油业消息人士说，有信心此次会议将达成协议；会议将在卡塔尔首都多哈举行。

路透周二所看到的初步议程资料显示，这项短暂的会议预计将进行四小时，其中仅排定30分钟进行批准协议的辩论。主办国卡塔尔已将议程资料送交受邀国家。

2月间所达成的冻产初步协议，已扶助油价从1月所及的12年低点每桶27美元，回升至将近38美元。不过最近几天油价已见下滑，因外界对于能否达成更广泛协议感到怀疑。

今年稍晚油价可能走扬。福赛亚表示，2016下半年以及直到2018年，布兰特原油均价料介于每桶45-60美元。

福赛亚没有说明是什么迹象显示多哈会议将达成协议，但称产油国可能将产量冻结在2月水平，或1月和2月的平均水平。

OPEC成员国沙特阿拉伯、卡塔尔和委内瑞拉，以及非OPEC国家俄罗斯2月提出的最初提议是，将产量冻结在1月水平。

对于伊朗计划增加原油产量，福赛亚称伊朗增产本身不是问题，但在需求疲弱的情况下，伊朗在饱和的市场出售这些额外原油的能力是个问题。

西方制裁1月取消后，伊朗计划提高原油产量。国际能源署(IEA)等分析机构表示，迄今为止伊朗的增产是渐近的。(完)