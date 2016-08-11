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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 11:08 BJT

国际油市：科威特9月对亚洲原油官方售价创四个月低位--消息

路透新加坡8月11日 - 贸易消息人士周四表示，科威特将9月销往亚洲的原油官方售价(OSP)设定为每桶较阿曼/迪拜原油均价贴水2.65美元，创四个月低位。

科威特将9月官方售价较前月每桶下调0.95美元，略低于沙特的调降幅度。 (完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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