国际油市：更高经济增长吸收过剩供应后油价方能止住跌势--科威特石油部长

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
路透科威特1月21日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair) 周三对媒体称，等较高的经济增长吸收过剩供应，油价跌势才能得到控制，
奥马尔在一次能源行业会议间歇作出上述评论，他没有表示何时能得到控制。在被问及油价是否触底时，奥马尔称无法回答。
他还表示，该国始于4月1日的下一财年预算料以石油均价为每桶40-45美元的假设为基础。
伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)也参加了此次会议，他对媒体称，去年11月石油输出国组织(OPEC)会议后油价跌的这么重是意料之外。(完) (编译 王丽鑫; 审校 王洋)
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
--科通芯城主席兼行政总裁康敬伟表示，上周五已预期到会有一波针对中国科网企业的沽空报告出来，不过“公司在明，对方在暗”，难以避免攻击；由于沽空机构看来是中国公司，故已向警方报案，会尽快与第三方审计公司验证数据后，尽快发表报告及复牌。
路透上海5月23日 - 中国最大房企之一的万科轻资产化运作再添一例。公司周一晚公告称，拟与湖北长江招银产业基金公司、招银国际资本管理（深圳）公司共同组建两只商业地产基金，合计规模超一百亿元人民币，基金投向万科旗下42项在建和建成的商业地产项目。