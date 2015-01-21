国际油市：更高经济增长吸收过剩供应后油价方能止住跌势--科威特石油部长

路透科威特1月21日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair) 周三对媒体称，等较高的经济增长吸收过剩供应，油价跌势才能得到控制，

奥马尔在一次能源行业会议间歇作出上述评论，他没有表示何时能得到控制。在被问及油价是否触底时，奥马尔称无法回答。

他还表示，该国始于4月1日的下一财年预算料以石油均价为每桶40-45美元的假设为基础。

伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)也参加了此次会议，他对媒体称，去年11月石油输出国组织(OPEC)会议后油价跌的这么重是意料之外。(完) (编译 王丽鑫; 审校 王洋)