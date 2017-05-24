科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列

路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。

“所有选项都仍然可谈...我们将在明天向部长理事会提交我们的建议，”马尔祖克在被问及选项中是否包括进一步减产和将协议延长一年时对记者说道。

OPEC成员国将于周四在维也纳举行会议，考虑是否延长12月达成的减产协议。OPEC成员国与包括俄罗斯在内11个非OPEC产油国当时同意在2017年上半年减产约180万桶/日。(完)