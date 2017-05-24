科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
“所有选项都仍然可谈...我们将在明天向部长理事会提交我们的建议，”马尔祖克在被问及选项中是否包括进一步减产和将协议延长一年时对记者说道。
OPEC成员国将于周四在维也纳举行会议，考虑是否延长12月达成的减产协议。OPEC成员国与包括俄罗斯在内11个非OPEC产油国当时同意在2017年上半年减产约180万桶/日。(完)
(编译 王琛；审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。