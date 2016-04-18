科威特拟将石油产量恢复至正常水平 尽管工人无限期罢工

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透科威特4月18日 - 媒体周一引述科威特国家石油公司(Kuwait National Petroleum Co，KNPC)官员的话报导称，科威特计划将石油产量恢复至正常水平，尽管该国石油工人进行无限期罢工。
科威特政府已经表示，将针对煽动罢工的人采取法律行动。该国数以千计工人就计划中的公共部门改革发起罢工，工会称改革举措将影响工人福利。
KNPC支援服务副执行长Khaled al-Asousi对迪拜al-Arabiya电视台表示，目前石油日产量为110万桶，跟周日第一天罢工时相同，但未来几天产量将恢复至正常水平。
“我们有几个备选计划--今天一些员工回到了工作岗位。伙伴公司在参与增产。情况令人安心。”
路透数据显示，罢工之前，科威特石油日产量约为280万桶。
“我们预计未来几天石油库存将大幅增加，而且我们有足够的库存用于出口，我们不担心装运停工。”Asousi说。
他还表示：“本地市场整个月的石油衍生品供应都充足。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。