科威特拟将石油产量恢复至正常水平 尽管工人无限期罢工

路透科威特4月18日 - 媒体周一引述科威特国家石油公司(Kuwait National Petroleum Co，KNPC)官员的话报导称，科威特计划将石油产量恢复至正常水平，尽管该国石油工人进行无限期罢工。

科威特政府已经表示，将针对煽动罢工的人采取法律行动。该国数以千计工人就计划中的公共部门改革发起罢工，工会称改革举措将影响工人福利。

KNPC支援服务副执行长Khaled al-Asousi对迪拜al-Arabiya电视台表示，目前石油日产量为110万桶，跟周日第一天罢工时相同，但未来几天产量将恢复至正常水平。

“我们有几个备选计划--今天一些员工回到了工作岗位。伙伴公司在参与增产。情况令人安心。”

路透数据显示，罢工之前，科威特石油日产量约为280万桶。

“我们预计未来几天石油库存将大幅增加，而且我们有足够的库存用于出口，我们不担心装运停工。”Asousi说。

他还表示：“本地市场整个月的石油衍生品供应都充足。”(完)