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国际财经 | 2017年 5月 16日 星期二 14:17 BJT

科威特石油部长称支持将减产协议延长至2018年3月

路透迪拜5月16日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周二称，科威特支持沙特和俄罗斯提出的将全球石油减产协议延长至2018年3月的提议。

“减产协议旨在通过令全球库存降至过去五年均值，来恢复油市供需平衡，”马尔祖克在一份声明中说。

他并称看到“正面迹象”，4月和5月数据都显示全球石油库存“明显下降”。

全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。 (完)

(编译 汪红英/艾茂林; 审校 王颖/王洋)

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