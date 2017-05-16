科威特石油部长称支持将减产协议延长至2018年3月

标普警告有可能在退欧条件明朗之前再度调降英国评级

路透伦敦6月20日 - 标普全球评级的主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二向路透表示，或许不必等到英国退出欧盟条件明朗，标普就会再度对英国评等采取行动，而最可能的结果是再度调降英国评级。