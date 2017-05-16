科威特石油部长称支持将减产协议延长至2018年3月

（修正）IMF将推新工具提供短期美元资金 以防范金融危机--消息人士
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透迪拜5月16日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周二称，科威特支持沙特和俄罗斯提出的将全球石油减产协议延长至2018年3月的提议。
“减产协议旨在通过令全球库存降至过去五年均值，来恢复油市供需平衡，”马尔祖克在一份声明中说。
他并称看到“正面迹象”，4月和5月数据都显示全球石油库存“明显下降”。
全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。 (完)
(编译 汪红英/艾茂林; 审校 王颖/王洋)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指，韩国股市可能最多将有4.3万亿韩元的资金流出。
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级的主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二向路透表示，或许不必等到英国退出欧盟条件明朗，标普就会再度对英国评等采取行动，而最可能的结果是再度调降英国评级。